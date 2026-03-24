Un uomo è stato indagato per stalking, mentre i legali di un'altra persona definiscono il suo tentativo come maldestro. Gli avvocati di Sangiuliano affermano che non è stato notificato alcun avviso di garanzia e che è passato più di un anno dalla denuncia senza ricevere atti formali. La vicenda riguarda questioni legali ancora in fase di sviluppo e senza ulteriori dettagli ufficiali.

“ Non c'è alcun avviso di garanzia. È trascorso oltre un anno dalla denuncia e non ci è stato notificato alcun atto”. Con queste parole, Silverio Sica e Giuseppe Pepe, avvocati di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, smentiscono le notizie circolate nel pomeriggio di un’indagine per stalking a carico dello stesso giornalista. Tutto è iniziato con una dichiarazione dell’avvocato Francesco Di Deco, legale dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, il quale ha detto di poter “confermare che l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è indagato per stalking dopo una nostra denuncia presentata nel dicembre del 2024”. Il legale ha... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Indagato per stalking". "Tentativo maldestro". Così gli avvocati di Sangiuliano smascherano quelli della Boccia

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