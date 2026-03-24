Incontri ASviS – National Biodiversity Future Center | la biodiversità al centro

Il 24 e il 30 marzo si sono svolti due incontri online trasmessi dagli studi Ansa, organizzati dall'ASviS e dal National Biodiversity Future Center. Durante gli eventi, sono stati discussi i temi della biodiversità, della rigenerazione urbana e delle politiche pubbliche, coinvolgendo esperti e stakeholder del settore. Gli incontri hanno approfondito il rapporto tra natura e sviluppo urbano, con interventi e analisi incentrate sulle strategie di tutela e valorizzazione ambientale.

Due appuntamenti online, trasmessi il 24 e il 30 marzo dagli studi Ansa, per approfondire con esperti e stakeholder il rapporto tra natura e rigenerazione urbana in ottica di politiche pubbliche e scelte imprenditoriali. 240326 Si intitola “ Restauro della natura ” il talk online organizzato dall’ ASviS, in collaborazione con il National biodiversity future center (Nbfc) e Ansa, che andrà in onda martedì 24 marzo alle ore 12:00, in diretta streaming sui canali dell’Alleanza. L’incontro, che vedrà ospiti Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, Monica Paternesi, giornalista dell’Ansa e Massimo Labra, direttore scientifico di Nbfc. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Dolomia Biodiversity Award, arriva il premio dedicato alla ricerca accademica italiana sulla biodiversità«Con questo premio vogliamo dare riconoscimento a chi produce ricerca solida e utile: metodo, misura, osservazione. Convegno di ’Green Future Center’. Il perdono come ponte per la paceSabato alle 10 nella sala conferenze di Ance, in viale Monterosa, si terrà il convegno dal titolo ’Segni di Perdono.