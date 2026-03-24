Lunedì 23 marzo all’aeroporto LaGuardia di New York si è verificato un incidente aereo durante l’atterraggio di un volo Air Canada, che ha causato la distruzione del muso dell’aereo. Durante l’impatto, una hostess è stata lanciata fuori dall’aeromobile per circa 100 metri e, miracolosamente, è stata ritrovata ancora viva, attaccata al sedile con la cintura di sicurezza ancora allacciata.

Un miracolo aereo si è consumato lunedì 23 marzo all’ aeroporto LaGuardia di New York, quando una hostess del volo Air Canada, coinvolto in una collisione durante l’atterraggio, è sopravvissuta a un impatto devastante che ha distrutto completamente il muso dell’aereo. La protagonista di questa incredibile vicenda è Solange Tremblay, membro dell’equipaggio, che secondo quanto riferito dalla figlia, Sarah Lepine, è stata catapultata fuori dall’aereo insieme al proprio sedile al momento dello schianto. «Il sedile è stato ritrovato a più di 100 metri di distanza dall’aereo, con lei ancora legata», ha raccontato Lepine al National Post, descrivendo una dinamica che sembra uscita da un film. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente aereo a New York, hostess salva per miracolo: lanciata fuori per 100 metri e ritrovata viva attaccata al sedile con la cintura ancora allacciata

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