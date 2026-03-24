Inaugurato l' anno accademico dell' UniFg il Rettore | Abbiamo qualità rara e preziosa

L'apertura dell'anno accademico presso l'Università di Foggia si è svolta con una cerimonia che ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni. Durante l'evento, il Rettore ha sottolineato la qualità distintiva dell'ateneo, definendola rara e preziosa. La cerimonia è stata anche un'occasione per discutere del ruolo dell'università nel contesto sociale attuale.

Non soltanto una tradizionale cerimonia accademica, ma un significativo momento di riflessione pubblica sul ruolo dell’Università nella società contemporanea. Con una partecipazione ampia, l’Università di Foggia ha inaugurato ufficialmente oggi l’Anno Accademico 20252026 nell’Aula Magna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Arte, formazione, nuovi sguardi: inaugurato l'anno accademico dell'Accademia di Belle ArtiLa cerimonia ha visto alternarsi interventi che hanno messo al centro una domanda cruciale: il mondo artistico come guarda e racconta oggi Venezia? A... Università Cattolica, inaugurato il nuovo anno accademicoUniversità Cattolica, inaugurato il nuovo anno accademico Al Policlinico Gemelli di Roma si è svolta l’inaugurazione del nuovo anno accademico... Contenuti utili per approfondire Inaugurato l'anno accademico dell'UniFg... Temi più discussi: Scuola di alta formazione in Pediatria: inaugurato l'anno accademico 2025-2026; Ci sarà bisogno di noi. Inaugurato l’anno accademico di Unicam – VIDEO; Inaugurato l’anno accademico 2025-2026 dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; Unicam non è solo studio ma luogo dove si diventa Inaugurato l’anno accademico (Foto/Video). UNIFG VISIONE L’Unifg inaugura l’Anno Accademico 2025/2026: la visione al centro della cerimoniaL’Università non è il luogo della conservazione del sapere, ma il luogo in cui una società decide che vale ancora la pena comprendere il mondo prima di cambiarlo ... statoquotidiano.it Inaugurato l’anno accademico del Polo delle Arti e del Design di FirenzeIl Polo riunisce tre diversi istituti fiorentini: l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di musica Luigi Cherubini e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Isia). Anche Giani e Manetti ... intoscana.it Il Circuito di Suzuka ieri è oggi. Inaugurato nel 1962, il Circuito di Suzuka è stato il primo tracciato giapponese di calibro internazionale. La sua realizzazione fu guidata dalla ferma convinzione di Soichiro Honda, fondatore dell'omonima casa automobilistica, - facebook.com facebook Oggi a Roma abbiamo inaugurato tre nuove Case della Comunità: Tuscolano, Casale de Merode e Decima Torrino. Strutture pubbliche che integrano #sanità e servizi sociali, punti di riferimento stabili per i cittadini e per i loro percorsi di cura. regione.lazio.it x.com