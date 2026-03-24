In viaggio con la cocaina uomo di 65 anni fermato e arrestato al casello dell' autostrada

Il 65enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla guardia di finanza in Abruzzo al casello di L'Aquila Est dell'autostrada A24 Nel tardo pomeriggio di venerdì 20 marzo, i militari della guardia di finanza del Comando provinciale di L’Aquila hanno tratto in arresto un uomo di 65 anni, originario della provincia di Roma e già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe trasportato oltre 35 grammi di cocaina. Il 65enne si trovava a bordo di una vettura quando è stato fermato dai militari nei pressi dell’uscita del casello autostradale A24 di L’Aquila Est. Il 65enne, infatti, avrebbe nascosto sotto l’ascella sinistra, un involucro contenente la sostanza stupefacente, probabilmente destinata alla movida aquilana del fine settimana. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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