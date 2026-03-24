In uno Stato degli Usa scatta il reato per i transgender che sbagliano bagno

Una legge rischia di cancellare dieci anni di lotte nella difesa dei diritti delle persone transgender. Sta succedendo nello Stato dell’Idaho, dove il disegno di legge 752, promosso dal partito repubblicano e votato favorevolmente alla Camera dei Deputati con 54 voti favorevoli e 15 contrari. Il provvedimento, in attesa di essere votato in Senato, ha introdotto il reato per persone transgender che vadano nel bagno di un sesso diverso dal loro sesso biologico. Detenzione in carcere da 1 a 5 anni, a seconda che si tratti della prima volta – caso in cui verrebbe comminata una pena per reato minore – o di una recidiva, che configurerebbe un reato grave. 🔗 Leggi su Open.online

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Paolo Cirino Pomicino è stato un uomo di partito, un leader della Democrazia Cristiana, un esponente di Governo. Protagonista della vita politica italiana in una stagione complessa e decisiva per il nostro Paese. Rivolgo un pensiero di sincera vicinanza alla s x.com