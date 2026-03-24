In realtà il No ha vinto al referendum solo col 2 per cento

Dopo il voto referendario, i risultati indicano che la vittoria del fronte contrario si è mantenuta con una differenza di appena il 2 per cento. Questa percentuale rappresenta il margine di scarto tra le due opzioni; non si tratta di un errore di battitura o di interpretazione. I dati sono stati pubblicati ufficialmente e confermano il risultato finale.

Stando a un rilevamento effettuato da Sky Tg24, su cento persone che hanno votato No solo quattro lo hanno fatto perché contrarie alla separazione delle carriere dei magistrati, tutti gli altri invece per dare un segnale politico al governo. Forse è tempo di prevedere una terza opzione di voto: Sì, ma. Nordio: “Delmastro e Bartolozzi restano. Ma vi dico cosa abbiamo sbagliato. Pm? Non temo vendette” Referendum: il No ha vinto col 2 per cento. Non è un refuso, non intendo erroneamente che il No abbia ottenuto uno scarto così risicato né che abbia superato di tale percentuale la quota di metà elettori: è proprio che, stando a un rilevamento... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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