A Cantù, sabato 21 marzo 2026, si è tenuta una cerimonia presso Villa Calvi per consegnare il “Bonus di benvenuto ai nuovi nati 2025”. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcune famiglie selezionate, che hanno ricevuto fino a 389 euro per ogni bambino nato nel corso dell’anno precedente. La misura mira a sostenere le famiglie fin dai primi momenti di vita dei figli.

Una comunità che cresce e prova a sostenere le famiglie fin dal primo giorno. A Cantù, sabato mattina 21 marzo 2026, nella cornice di Villa Calvi, si è svolta la cerimonia simbolica di consegna del “Bonus di benvenuto ai nuovi nati 2025” a un campione rappresentativo di famiglie. L’iniziativa, introdotta nel 2021, è destinata ai genitori dei bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 e residenti in città. Anche quest’anno il contributo si traduce in un sostegno economico concreto: circa 389 euro per ciascun nucleo familiare. Ad accogliere le famiglie è stata l’assessore ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia, Isabella Girgi, che ha sottolineato il valore del progetto:"Il bonus di benvenuto si inserisce in un percorso più ampio per creare un contesto accogliente e favorevole alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - In questo comune in provincia di Como fino a 389 euro alle famiglie per ogni nuovo nato

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