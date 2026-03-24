Un controllo di routine si è trasformato in una vera e propria caccia all'uomo, durata quasi 24 ore e culminata con un importante sequestro di stupefacenti destinati al mercato modenese. Protagonista della concitata vicenda è un 38enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine e in affidamento in prova ai servizi sociali, che dopo una rocambolesca fuga ha visto aprirsi le porte del carcere. Tutto ha avuto inizio mercoledì scorso, 18 marzo, tra i parcheggi del centro commerciale Grandemilia, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Radiomobile hanno fermato l'uomo per un normale accertamento. Trovare nelle sue... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Quasi 2,5 chili di droga sull'auto con targa straniera, scacco al corriere della droga a FiumicinoViaggiava a bordo di una Fiat 500 a noleggio con targa straniera un corriere della droga trovato con quasi 2,5 chili di sostanza stupefacente.

Giugliano in Campania: quasi 3 chili di droga tra i detersivi. Sequestrati anche 5mila euro. Carabinieri arrestano un 36enneIn casa oltre 2,5 chili di droga tra marijuana e hashish, materiale per il confezionamento e oltre 5mila euro in contanti E’ primo pomeriggio quando...

Una raccolta di contenuti su In hotel con quasi 7 chili di droga...

Discussioni sull' argomento In hotel con quasi 7 chili di droga, aggredisce i carabinieri e scappa: preso il giorno dopo; La colazione a buffet in hotel non è sostenibile. Siamo pronti a rinunciarci? (Intervista a chi lo fa già); Palazzo San Gottardo a Como rinasce e diventa un hotel con nuovi punti di vista sul lago; Turismo. Riccione chiude il 2025 con numeri in crescita: quasi un milione di arrivi (+6,68 per cento) e oltre 3,5 milioni di presenze (+ 2,63 per cento). Dicembre vola con il +25,9 per cento.

Roma... - Roma Restaurant & Hotel - Libreville, Gabon facebook

Elio, il ristorante dell’hotel Hoxton a Roma dove si incontrano viaggiatori e residenti x.com