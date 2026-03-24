Vince il No e lo fa in modo superiore alle stesse ipotesi più ottimistiche di chi si opponeva alla riforma costituzionale su alcune delle materie relative alla magistratura che erano state approvate con doppia votazione dal Parlamento nei mesi scorsi. Una vittoria che, rispetto al quadro nazionale, in provincia di Lucca è stata meno evidente, visto che si è attestata sul 51,51% di No contro il 48,49 di Sì, con una tendenza che si è comunque profilata sin dai primi momenti dello scrutinio. A urne totalmente scrutinate in provincia di Lucca i No sono stati 98.863, i Sì 93.051: la differenza è inferiore ai 6.000 voti. In totale sono andati a votare 193. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In città prevale il No. Il 55% boccia il governo. Il sindaco: “Sono deluso ma il Comune è a parte“

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