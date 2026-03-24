In Brianza c' è un nuovo milionario | vince un milione di euro con una sola giocata

Un fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente nell'estrazione di sabato 21 marzo. Si tratta del tredicesimo milionario in Italia dall'inizio del 2026 Un colpo da un milione di euro bacia la Brianza. Sabato 21 marzo, durante l'estrazione delle 20.30, un giocatore di Ceriano Laghetto ha centrato la combinazione vincente del MillionDay. La vincita è stata realizzata con una giocata singola. I numeri che hanno cambiato la vita del fortunato scommettitore sono 11, 13, 15, 30 e 48. Secondo quanto riportato dall'agenzia Agimeg, si tratta del tredicesimo milionario dall'inizio del 2026 e della vincita numero 368 dal lancio del concorso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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