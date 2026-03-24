impegno e gentilezza erano le doti di luca

Un uomo che amava scherzare, con la battuta sempre pronta, tanto da animare la compagnia: così è descritto da quanti lo hanno conosciuto Luca Loreto, il 42enne morto all’alba di sabato 21 marzo investito da due auto in via Berlinguer a Montemurlo. Loreto, classe 1983, era padre di un bambino di pochi anni, abitava dal 2015 alla Ferruccia ma era originario di Montemurlo. Da tanti anni era dipendente del Conad al centro commerciale di Galcetello, dove molti ricordano la sua correttezza sul lavoro, sempre pronto a darsi da fare con impegno e gentilezza. "La notizia della scomparsa di Luca ci ha profondamente colpiti e lascia in tutti noi un grande dolore – fanno sapere i soci del punto vendita Conad di Galceti anche a nome di tutti i dipendenti - In momenti come questo è difficile trovare le parole giuste per esprimere ciò che sentiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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