Immondizia sversata illegalmente in funzione gli occhi segreti dei Carabinieri
Tre arresti in tre giorni, grazie ad “occhi segreti” che consentono di cogliere sul fatto ed identificare chi sversa illegalmente immondizia inquinando il territorio. E' a pieno regime la control room istituita presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”. E proprio grazie alla control room nelle ultime ore sono stati ben 3 gli arresti per reati ambientali messi a segno dai carabinieri: La Squadra Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania ha arrestato un uomo nigeriano di 45 anni e una donna italiana di 41 anni che avevano appena appiccato due incendi di notevoli proporzioni nella zona di Giugliano in Campania, nei pressi di via Vicinale Trenga. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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