Ilary Blasi outfit nude e chic al GF Vip il 24 03 | brand e prezzo

Il 24 marzo 2026, durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha sfoggiato un look nude e elegante. L’outfit scelto comprende un vestito della stessa tonalità e uno stile sofisticato. Il prezzo e il brand dell’abbigliamento non sono stati resi noti. La presentatrice ha completato il look con accessori discreti e un trucco naturale.

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, in onda il 24 marzo 2026, Ilary Blasi sceglie di indossare un outfit nude. Nello specifico, la conduttrice opta per un body abbinato a una gonna lunga. Un look elegante e semplice, che riesce ad attirare l’attenzione del pubblico, che si chiede appunto quali sono la marca e il prezzo dei capi che indossa. Come sempre, la padrona di casa riesce a portare abbastanza bene l’outfit scelto per questa prima serata. Ma vediamo ora insieme cosa abbiamo scoperto. Grande Fratello Vip 2026 terza puntata outfit Ilary Blasi: marca e costo. Sembra un abito intero e unito, in realtà a comporre l’outfit di stasera della Blasi sono due capi abbinati. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Ilary Blasi, outfit nude e chic al GF Vip il 24/03: brand e prezzo Articoli correlati Ilary Blasi abito nero 1° puntata GF Vip: brand e prezzo (accessibile)Per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, in onda nel prime time del 17 marzo 2026, Ilary Blasi indossa un abito lungo nero. Ilary Blasi al GF Vip: ecco i 4 vip pronti a entrare in casaIl Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda a metà marzo con una conduzione completamente rinnovata.