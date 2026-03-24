il vuoter gate del calcio italiano

Tra due giorni, l’Italia rischia di essere esclusa ancora una volta dai prossimi campionati mondiali di calcio. Il cosiddetto

IL VUOTER GATE ITALIANO O PERCHÉ CI BUTTERANNO FUORI ANCORA UNA VOLTA Fra due giorni saremo sbattuti fuori per l’ennesima volta dai prossimi mondiali di calcio. Non è un augurio, non è una speranza. Diceva il grande Totò: È la somma che fa il totale! E diciamolo subito: non sarà colpa dei poveri, modesti undici che saranno messi in campo né del povero Gattuso che avrà raccolto l’ennesimo cerino della sua sfortunata carriera di allenatore. Quindi perché? Negli ultimi anni lo sport italiano sta godendo di una vera e propria stagione d’oro; primeggiamo nel nuoto, nel basket, nella pallavolo (maschile e femminile), nel tennis, nel rugby e perfino nel baseball. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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