Il voto del referendum è stato anche un No a Trump e alla guerra Meloni non può più ignorarlo

Il referendum sulla giustizia ha registrato un voto che ha coinvolto anche temi politici e internazionali, come il sostegno o meno a figure e politiche estere. Si è espresso un dissenso rispetto a certi modelli di leadership e alle posizioni in materia di conflitti armati. La consultazione ha rappresentato un momento di confronto che ha superato i confini della questione giudiziaria, riflettendo atteggiamenti di fasce di elettorato verso queste tematiche.

Il voto al referendum sulla giustizia è stato anche un gigantesco No a Trump, alla guerra e a un modello di potere che gli italiani guardano con timore. La deriva autoritaria di un presidente senza limiti fa paura, non solo agli analisti. Continuare a piegare la testa in nome di una presunta unità dell’Occidente (lo stesso che Trump scarica senza troppi problemi) alla fine non ha pagato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Referendum, Donzelli: “È stato anche un voto politico, ma il governo Meloni arriverà a fine legislatura”Tocca a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, l’analisi della sconfitta del Sì al referendum sulla giustizia. Come la guerra in Iran può influenzare il voto del referendum sulla giustiziaÈ su tutte le prime pagine dei giornali e i notiziari televisivi gli dedicano ore e ore di approfondimenti. Tutto quello che riguarda Il voto del referendum è stato anche un... Temi più discussi: La follower in chief | La sconfitta politica di Meloni ha un nome e un cognome, Donald Trump; L'affluenza record al referendum, l'ultimatum di Trump, Poste vuole Tim; Zanettin sul referendum Giustizia: Su voto e affluenza ha pesato il fattore Trump; La politica ha salvato il referendum. Trump isolato è più pericoloso. Le colpe secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premieratoLa premier dice rispettiamo il voto ma pensa la magistratura ha costruito un partito. Ora si temono rappresaglie giudiziarie. Ci sono già effetti sulla madre di tutte le riforme ... ilfoglio.it Referendum Giustizia, vince il No (54%): dati, affluenza e analisi del votoIl referendum sulla Giustizia si chiude con una vittoria netta del No, che conquista circa il 54% dei consensi. Un risultato che non si limita a fotografare l’esito delle urne, ma racconta molto di pi ... tg.la7.it Il Wall Street Journal: "Gli incontri fra gli intermediari dietro la retromarcia di Trump sull'Iran" - facebook.com facebook Segui gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/trump-parl… #MedioOriente #Trump #Iran #IlSole24Ore x.com