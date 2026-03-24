Mette Frederiksen ha anticipato le elezioni dopo lo scontro con Trump sulla Groenlandia. I sondaggi la premiano, ma tra economia, migranti e alleanze incerte il risultato resta aperto. Decisivo il ruolo del centrista Rasmussen In Europa il cosiddetto “momento Groenlandia” ha cambiato tutto. Alcuni analisti dicono che le mire trumpiane sul territorio danese hanno avuto un impatto sulla consapevolezza europea della fine del mondo di prima, quello del perno transatlantico su cui si reggeva l’ordine globale, quasi più dirompenti della guerra russa contro l’Ucraina. Nella difesa di Kyiv, gli europei hanno scoperto il disimpegno americano dentro... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il voto danese è un test europeo su Trump

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