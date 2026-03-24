Il voto al referendum ha rimescolato un po’ tutto

Il referendum ha portato a cambiamenti imprevisti nel panorama politico, con comportamenti variabili sia a destra che a sinistra. Le reazioni sono state diverse, creando una certa incertezza tra gli osservatori e gli attori coinvolti. Non sono stati annunciati ancora i risultati ufficiali, ma la situazione si è evoluta rapidamente nelle ultime ore.

Ci sono stati comportamenti imprevedibili sia a destra che a sinistra, e questo genera incertezza in vista delle elezioni del 2027 L’esito del referendum sulla riforma della magistratura ha colto di sorpresa un po’ tutti i partiti politici, sia di centrodestra sia di centrosinistra, contraddicendo peraltro anche molti dei calcoli e delle previsioni fatte dai principali sondaggisti nei giorni precedenti al voto. L’alta affluenza – ha votato il 58,9 per cento degli elettori residenti in Italia – era considerata un dato che avrebbe premiato il fronte del Sì, dunque del governo: e invece proprio la grande partecipazione al voto, ben più consistente rispetto a quella stimata nei pronostici, è stato un elemento decisivo per la vittoria del No. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il voto al referendum ha rimescolato un po’ tutto Articoli correlati Leggi anche: Referendum, Prodi a La7: “Voto No, merito di Nordio. Meloni? Si calmi un po’, al paese non serve un cugino rabbioso” Berlusconi jr a tutto campo: voto sì al referendum, non sento Signorini e la guerraLa guerra in Medio Oriente aleggia inevitabilmente anche nel tradizionale incontro con la stampa di Pier Silvio Berlusconi, group Chairman e Ceo di... Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA Tutto quello che riguarda Il voto al referendum ha rimescolato un... Temi più discussi: Referendum giustizia 22-23 marzo 2026: spiegazione semplice; Referendum: perché votare Sì; Come si vota al referendum sulla giustizia; Referendum Costituzionale. Si vota il 22 e 23 marzo. L’affluenza al referendum è una lezione ai partiti: quando il voto conta, i cittadini partecipanoIo credo che l’alta partecipazione al voto, decisiva sull’esito del referendum, sia anche una lezione/messaggio per tutti i politici, da destra a sinistra, nessuno escluso. Quando i cittadini sanno ch ... ilfattoquotidiano.it Sondaggi politici, FdI resta primo, il Pd secondo: come cambiano le intenzioni di voto dopo il referendumFratelli d'Italia è primo, con il 29,5%. Il Partito democratico arriva secondo, con il 21,5%, seguito dal Movimento 5 Stelle, che però resta distante, al 12,2%. Forza Italia si è ormai posizionata dav ... fanpage.it "Io voto perché nel mio voto c’è quello delle milioni di donne nel mondo che non possono ancora votare. E io vado a votare. Io voto perché tante persone hanno combattuto e sono morte per darmi questa possibilità. voto perché prima di esportare la democrazi - facebook.com facebook Con l’arrivo degli ultimi voli nel weekend, si sono concluse le operazioni di voto all’estero coordinate dalla Farnesina: Oltre 5 milioni di italiani e italiane residenti all’estero, coinvolti nelle operazioni; Task Force referendum, attiva 24 ore su 24, per rispo x.com