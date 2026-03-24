Il voto al referendum ha rimescolato un po’ tutto

Da ilpost.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum ha portato a cambiamenti imprevisti nel panorama politico, con comportamenti variabili sia a destra che a sinistra. Le reazioni sono state diverse, creando una certa incertezza tra gli osservatori e gli attori coinvolti. Non sono stati annunciati ancora i risultati ufficiali, ma la situazione si è evoluta rapidamente nelle ultime ore.

Ci sono stati comportamenti imprevedibili sia a destra che a sinistra, e questo genera incertezza in vista delle elezioni del 2027 L’esito del referendum sulla riforma della magistratura ha colto di sorpresa un po’ tutti i partiti politici, sia di centrodestra sia di centrosinistra, contraddicendo peraltro anche molti dei calcoli e delle previsioni fatte dai principali sondaggisti nei giorni precedenti al voto. L’alta affluenza – ha votato il 58,9 per cento degli elettori residenti in Italia – era considerata un dato che avrebbe premiato il fronte del Sì, dunque del governo: e invece proprio la grande partecipazione al voto, ben più consistente rispetto a quella stimata nei pronostici, è stato un elemento decisivo per la vittoria del No. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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