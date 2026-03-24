Il video di Mauro Caroccia che parla di Bisteccheria d’Italia

Il filmato in cui Mauro Caroccia parla di Bisteccheria d’Italia, di cui si parla oggi sui giornali, è stato pubblicato dal Corriere della Sera. Nel filmato si vede Caroccia che risponde «Lascia stare, va’, è meglio» quando l’interlocutore gli chiede del nome del ristorante. Il video risale al settembre 2025, quando Caroccia aveva già ricevuto in appello la condanna a 4 anni di reclusione per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. Madre e figlia morte intossicate dopo il cenone di Natale, indagini «vicine a una svolta». Il padre sopravvissuto e le ombre sui medici: cosa era successo Lui le regala il Gratta e vinci, lei scappa col biglietto da 500mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

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Una selezione di notizie su Mauro Caroccia

Temi più discussi: Caso Delmastro, il ristorante e i rapporti con Caroccia: cosa sappiamo; Caso Delmastro-Caroccia-clan Senese, La Russa: Non ci si dimette per una foto; Ecco il video che mostra Mauro Caroccia, già condannato come prestanome della camorra, al lavoro nel ristorante di Delmastro; Il ristorante a Roma, la società con il boss, la smentita: Delmastro è di nuovo nella bufera.

Ecco il video che mostra Mauro Caroccia, già condannato come prestanome della camorra, al lavoro nel ristorante di DelmastroEcco il video che mostra Mauro Caroccia, nel settembre del 2025, al lavoro nel ristorante Bisteccheria d'Italia, a Roma, all'epoca di proprietà della società «Le 5 Forchette srl», stata fondata pochi ... msn.com

Chi è Mauro Caroccia: il ristoratore romano finito nelle carte sul clan Senese e tornato al centro del caso DelmastroDa qualche giorno il nome di Mauro Caroccia è tornato a circolare con forza nelle cronache politiche e giudiziarie. Il motivo non è soltanto il suo passato, già noto agli atti, ma il fatto che la sua ... alphabetcity.it

Procura di Roma indaga Mauro Caroccia e la figlia. Governo fascista blinda Delmastro #delmastro #mafia #camorra #clansenese facebook

L’inchiesta della procura di Roma sul ristorante “Bisteccheria d’Italia” finito al centro dell’affaire Delmastro che vede indagati per riciclaggio l’imprenditore Mauro Caroccia, prestanome della famiglia mafiosa laziale Senese e sua figlia 18enne, Miriam, potrebb x.com