Li abbiamo fermati e li fermeremo ancora. La nostra sentinella questa volta era sveglia Vince il No: l’abbiamo scampata bella. Ma ecco perché leggo questo risultato come un pareggio Per sempre giovani. Questo No è una vittoria dei ragazzi che vogliono contare Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone Referendum, il report YouTrend: solo il 7% ha votato No seguendo i partiti. Nella scelta hanno prevalso i motivi di merito Referendum, il No vince nelle grandi città (anche in quelle di destra): record a Napoli e Palermo. Ecco la mappa del voto Dal 2006 al 2026, passando per il 2016. E’ “la legge del 6”: così gli italiani hanno detto No a tre referendum costituzionali Dopo il voto - Il pm Di Matteo: “Boomerang gli insulti alle toghe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Una selezione di notizie su Il verdetto

Temi più discussi: Seggi riaperti fino alle 15 per il Referendum, oggi il verdetto sulla riforma della Magistratura; Pirelli, attesa per il verdetto Golden Power; Referendum, aspettando il verdetto ai seggi c’è una sola certezza: Questo è un voto politico; Referendum, affluenza alta: dopo le 15 il verdetto delle urne.

Referendum, vittoria del No. Bandecchi: il verdetto dei cittadini va rispettatoIl risultato del referendum è chiaro: ha vinto il No. Ed è un risultato che va rispettato senza ambiguità, perché ... iltempo.it

Referendum, aspettando il verdetto ai seggi c’è una sola certezza: Questo è un voto politicoNelle scuole il dibattito sul Sì o sul No si riduce a una scelta di campo. Ma non sfugge un aspetto: Che ci sia tanta gente di questi tempi è un bel ... milano.repubblica.it

REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: VINCE IL “NO”. Il verdetto è arrivato: gli italiani hanno detto NO alla riforma della giustizia. Con un consenso che sfiora il 54-55%, il referendum segna una svolta politica significativa e ridisegna gli equilibri del Paese. Alta l facebook

23/3/26. Con lo spoglio di 51.600 su 61.500 sezioni circa, il verdetto del Referendum sulla riforma dell'ordinamento giurisdizionale è già chiaro: a livello nazionale il No vince con quasi il 54%, il Sì fermo al 46%. Numerose le disparità a livello locale. x.com