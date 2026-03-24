Il valore strategico del piano di Poste Italiane per acquisire Telecom in poche parole

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Poste Italiane lancia Opa totalitaria su Telecom Italia da 10,8 miliardiPoste Italiane ha annunciato oggi l’avvio di un’Opa totalitaria su Telecom Italia (TIM), con un corrispettivo complessivo di circa 10,8 miliardi di...

Contenuti e approfondimenti su Poste Italiane

Temi più discussi: Poste-Tim, il ritorno dello Stato: un piano per la sovranità digitale italiana. Il mercato resta cauto (di F. Conti); Poste, ASATI: premio Opas su Tim va aumentato in modo sostanziale; Poste Italiane telefona un’Opas su Tim con l’ok del governo; Il matrimonio Poste-Tim. Un pilastro strategico per l’economia italiana.

Il valore strategico del piano di Poste Italiane per acquisire Telecom, in poche paroleL’acquisizione da parte di Poste Italiane dell’intera Telecom Italia darà vita, qualora andasse in porto, a un colosso? Sì. E sarà attivo in diversi settori, dalla logistica alle telecomunicazioni e ... fanpage.it

Il matrimonio Poste-Tim. «Un pilastro strategico per l’economia italiana»L’azienda guidata da Matteo Del Fante puntava a una fusione ma poi ha optato per l’Opas. Il titolo arriva a perdere fino al 9 per cento mentre balza quello di Tim, anche se l’offerta per alcuni non sa ... editorialedomani.it

L’offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su Tim non è una semplice restaurazione dello Stato imprenditore, ma una manovra industriale che potrebbe portare alla nascita di un colosso da quasi 27 miliardi di ricavi x.com

Il segretario Fistel Cisl Fvg Massimo Albanesi commenta il lancio a sorpresa di un’Opas, un'offerta pubblica di acquisto e scambio, per acquistare Tim deliberata dal consiglio di amministrazione di Poste Italiane. facebook