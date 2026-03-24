il trionfo politico del partito dei magistrati al referendum

Mentre butto giù queste righe ho la maratona Mentana in sottofondo, e mi sembra di star seduto al Bar del Castagno di 1984. Come Winston, ascolto i bollettini sulla guerra perpetua e inconcludente tra Oceania, Estasia ed Eurasia. I commentatori di La7, con la loro vistosa deformazione romanocentrica e politicistica (insomma, con il loro cronico dalemismo), stanno almanaccando con sottigliezza rococò sui significati politici del voto – se Meloni ne esce solo indebolita, azzoppata o addirittura sfiduciata; come cambiano gli equilibri nella maggioranza; se sull’altro fronte, al solito, vince Conte e perde Schlein; quale nuova lite scoppierà sul ballatoio centrista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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