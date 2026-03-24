Il terribile infortunio di Moody in NBA il ginocchio cede all'improvviso | giocatori increduli in campo

Moses Moody subisce un terribile infortunio durante l'ultima sfida dei Warriors in NBA. Il suo ginocchio cede proprio nel momento in cui stava per schiacciare la palla nel canestro: "Ho visto la sua gamba cedere e lui accasciarsi a terra per il dolore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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