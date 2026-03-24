Un uomo accusato di aver tentato di uccidere è stato trasferito dal carcere agli arresti domiciliari su decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vibo Valentia. La decisione è arrivata su richiesta del difensore di fiducia, avvocato Salvatore Sorbilli. L’indagato si trova ora sotto misura cautelare meno gravosa rispetto alla detenzione in carcere.

Il GIP del Tribunale di Vibo Valentia, su istanza del difensore di fiducia, avv. Salvatore Sorbilli, scarcera Michele Valenti e applica gli arresti domiciliari. Valentia era stato sottoposto alla custodia in carcere con ordinanza del Gip di Vibo Valentia, eseguita il 5 dicembre 2025, in quanto accusato di essere l'autore del tentato omicidio di Francesco Pio Pesce, avvenuto a Filandari lo scorso 5 ottobre. Oggi, il Gip di Vibo Valentia ha accolto l'istanza dell'avv. Sorbilli e ha scarcerato l'indagato, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari . 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il tentato omicidio a Filandari: passa dal carcere ai domiciliari Michele Valenti

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