Il tennis a Monza il tributo a Tozzi e il concerto di Sayf | gli appuntamenti di Gazzetta ticket

Dall'Atp Challenger di tennis a Monza al musical Gloria, tributo a Umberto Tozzi, fino al concerto di Sayf all'Alcatraz di Milano: sono gli eventi i cui biglietti sono ora acquistabili tramite Gazzetta Ticket (clicca qui), la nuova piattaforma frutto della collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e Vivaticket. Al link si trovano anche tutte le informazioni utili sugli eventi, le location e le modalità di acquisto dei biglietti. I biglietti per l'Atp Challenger di Monza sono per le partite dell'11 e 12 aprile al Villa Reale Tennis Monza (clicca qui), Il musical Gloria andrà in scena al Teatro degli Arcimboldi dal 23 ottobre al primo novembre (clicca qui), la seconda data del Santissimo Tour di Sayf sarà all'Alcatraz di Milano il 22 ottobre (clicca qui). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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