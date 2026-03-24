2026-03-24 00:08:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il boss Gennaro Gattuso ha detto che “solo qualcuno senza sangue che scorre nelle vene” non si sentirebbe nervoso mentre l’Italia tenta di qualificarsi per la Coppa del Mondo per la prima volta in 12 anni. Gattuso ha anche detto che non ci sarebbero “alibi” se gli Azzurri non riuscissero a raggiungere la terza finale consecutiva prima della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord di giovedì. L’Italia, che ha alzato il trofeo nel 2006 e vinto il Campionato Europeo nel 2021, affronta la squadra di Michael O’Neill a Bergamo sapendo che una vittoria li vedrebbe affrontare il Galles o la Bosnia ed Erzegovina per un posto al torneo quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il tecnico italiano Gattuso ammette di sentirsi nervoso in vista dei playoff della Coppa del Mondo

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