Il Teatro Donizetti mette in mostra i cimeli delle Nazionali italiane

A Bergamo, nel Teatro Donizetti, è stata inaugurata la tappa di “Sfumature d’Azzurro”, una mostra itinerante dedicata alla storia delle Nazionali italiane di calcio. L’esposizione presenta una selezione di cimeli provenienti dalla collezione del Museo del Calcio di Coverciano, offrendo ai visitatori l’opportunità di vedere vari oggetti legati alle diverse epoche e alle squadre nazionali italiane.

Bergamo. È il capoluogo orobico a ospitare la nuova tappa di “ Sfumature d’Azzurro “, la mostra itinerante che racconta la storia delle Nazionali italiane attraverso una selezione di cimeli della collezione del Museo del Calcio di Coverciano. L’evento si svolge in occasione della semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, la cui data è fissata per giovedì 26 marzo alle 20.45. L’esposizione, aperta al pubblico da lunedì 23 a venerdì 27 marzo all’interno del foyer del Teatro Donizetti, permette ai visitatori di rivivere i trionfi più significativi delle nostre Nazionali, offrendo la possibilità di ammirare da vicino le Coppe del Mondo e d’Europa alzate al cielo dagli Azzurri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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