Il successo delle visite teatralizzate nella splendida villa a lago

La Provincia di Lecco ha promosso nei giorni scorsi una nuova esperienza per conoscere Villa Monastero di Varenna con le visite teatralizzate alla Casa museo dal titolo “La vita segreta di Villa Monastero”. La narrazione e la musica sono stati gli elementi caratterizzanti di quello che è stato come un piccolo spettacolo teatrale itinerante. L’iniziativa è stata curata dall’associazione Sentiero dei Sogni. Il compito di coinvolgere i visitatori è stato affidato a un cast di quattro professionisti: il giornalista Pietro Berra, il musicista Andrea Pizzamiglio, le attrici Sarah Paoletti e Marta Caronti. Il giornalista e il musicista hanno accompagnato i visitatori attraverso le sale della Casa Museo, offrendo un viaggio nel tempo: è stato possibile incontrare alcune delle figure che hanno vissuto a Villa Monastero. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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