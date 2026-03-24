Il sole ha i giorni contati in arrivo un weekend invernale con crollo termico

Il fine settimana in arrivo sarà caratterizzato da un abbassamento delle temperature, segnando la fine del periodo di clima stabile e soleggiato che ha interessato la zona fino a mercoledì. Durante i giorni precedenti, le temperature massime si sono attestate tra i 16°C e i 18°C, ma nei prossimi giorni è previsto un calo significativo del clima.

Stop alla tregua soleggiata: secondo le previsioni di 3bmeteo.com, un fronte polare investirà la provincia di Lecce portando piogge diffuse e massime non oltre i 12 gradi LECCE – Godetevi il sole finché potete, perché il break primaverile ha i giorni contati. Se fino a mercoledì Lecce e il resto della provincia godranno di un clima stabile e soleggiato, con massime piacevoli tra i 16°C e i 18°C, la situazione è destinata a cambiare drasticamente. Cosa aspettarsi nei prossimi giorni, secondo le previsioni meteo di Lorenzo Badellino del team di esperti di 3bmeteo.com3bmeteo.com? Giovedì sera inizieranno i primi segnali di cedimento con un graduale peggioramento causato da un fronte freddo in discesa dall’Artico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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