Il sindaco di Caltagirone ricorda l' eccidio delle Fosse Ardeatine e il sacrificio di Rosario Pitrelli

"Significativo esempio di antifascismo e di impegno coerente per difendere libertà e democrazia" - ha dichiarato il primo cittadino Fabio Roccuzzo Quella delle Fosse Ardeatine fu la strage in cui, il 24 marzo del 1944, 335 civili e militari italiani furono trucidati dalle SS di Kappler e che è divenuta, negli anni, uno dei simboli universali della ferocia nazifascista. L’eccidio fu una rappresaglia per l’attentato partigiano compiuto da membri dei Gap romani contro truppe germaniche in transito in via Rasella, che determinò la morte di 33 soldati del reggimento "Bozen", appartenente alla Ordnungspolizei dell’esercito tedesco. Adolf Hitler,... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Eccidio delle Fosse Ardeatine: Roma ricorda le 335 vittimeNell'82° anniversario della strage gli appuntamenti della Capitale: alle 9.30 al Mausoleo in via Ardeatina 174 e alle 15.00 in Campidoglio ... rainews.it