Il sindacato Ugl in visita alla 3Sun di Catania | Esempio concreto di innovazione e valorizzazione del lavoro

La visita ha evidenziato il ruolo degli investimenti in tecnologia e competenze nello sviluppo industriale e occupazionale del territorio Una delegazione dell’Ugl ha visitato lo stabilimento 3Sun di Enel Group a Catania, centro europeo dedicato alla produzione di celle e moduli fotovoltaici ad alta efficienza. Secondo quanto dichiarato, l’esperienza della 3Sun mostra come investimenti in tecnologia e competenze possano contribuire allo sviluppo industriale e occupazionale del territorio. "Un processo fatto anche di attenzione all’organizzazione del lavoro: moderna ed efficace, capace di valorizzare il talento e le competenze, nonché attenta alla sicurezza dei lavoratori", sottolinea la delegazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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