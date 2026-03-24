Il Sì sconfitto Elli Forza Italia | Risultato deludente ma non netto a Rimini

Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati ha visto un risultato che, secondo Forza Italia Rimini, è stato deludente per il fronte del Sì. Elli, rappresentante del partito, ha commentato che il risultato non è stato netto, indicando una vittoria parziale o incerta nella città di Rimini. La consultazione ha coinvolto gli elettori locali e ha portato a un esito che non ha soddisfatto i sostenitori del Sì.

Il segretario di Forza Italia Rimini Raimondo Elli commenta l’esito del referendum sulla separazione delle carriere: “Risultato deludente, ma a livello locale il divario è contenuto”. Esito deludente per il fronte del Sì nel referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, secondo Forza Italia Rimini. Il segretario cittadino Raimondo Elli analizza il risultato, sottolineando il peso di diversi fattori che avrebbero favorito il No e ridimensionando il divario registrato a livello locale. “Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, non sulla giustizia, ha restituito un esito inaspettato e, per noi, deludente. Circa due milioni di voti separano il sì dal no, e sono certamente un numero significativo”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Sfida a Jamil, Elli (Forza Italia) commenta le parole di Marcello (FdI): "Sì al civismo, ma serve un candidato politico""A Rimini abbiamo eccellenti rapporti, non da ora, con queste realtà e con il mondo economico che si ispira alla nostra concezione dell'economia... Provinciali, D'Agostino: "Risultato straordinario, non si ferma la crescita di Forza Italia"“Il risultato ottenuto dalla lista Hirpinia alle elezioni per il Consiglio Provinciale di Avellino è un segnale politico chiaro e incoraggiante. Tutto quello che riguarda Forza Italia Il fronte del Sì incassa la sconfitta: Rispettiamo il voto, ma la riforma resta necessariaDa Forza Italia alla Lega, tra riconoscimento dell’esito e critiche: Continueremo a batterci per cambiare la giustizia ... forli24ore.it Referendum giustizia: delusione per il Sì nel rimineseIl giorno dopo il referendum sulla giustizia accende il dibattito politico anche in provincia di Rimini, dove il risultato del No viene letto in modi opposti dalle diverse forze politiche. Dal ... altarimini.it