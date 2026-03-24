Era partita col piede giusto: il Sì sembrava maggioranza, il Sì sembrava pronto ad agguantare una vittoria storica, il Sì era avanti di molti punti. Ma la lunga volata di queste settimane si è conclusa con il sorpasso dei No e la sconfitta dei riformatori. Game over e fine del sogno di cambiare la Costituzione. "Abbiamo perso un'occasione storica per il nostro Paese - osserva Enrico Costa, deputato di Forza Italia, uno dei volti del Sì - ma sinceramente non credo che dobbiamo fare chissà quale autocritica. È arrivata la grande onda del No che ha messo insieme motivazioni diverse: la difesa ideologica della Costituzione più bella del mondo, la paura che la magistratura finisse sotto il controllo della politica, l'opposizione senza se e senza ma a Giorgia Meloni e alla maggioranza di centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Sì dilapidato in poche settimane con la trappola del "politicizzare"

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