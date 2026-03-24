Il settore automotive europeo tra crisi e opportunità

Il settore automotive europeo si trova di fronte a una fase difficile, con segnali di crisi che richiedono interventi concreti e coordinati. La situazione attuale evidenzia la necessità di misure immediate per contrastare il calo delle vendite e le difficoltà della filiera produttiva. La mancanza di azioni tempestive potrebbe portare a un ulteriore deterioramento del mercato e delle imprese coinvolte.

Il mercato dell’automotive non può più aspettare, occorre fare sistema e prendere provvedimenti per affrontare una crisi che può solo peggiorare. È questo il messaggio che emerge della seconda giornata “Automotive 2026, La svolta è adesso. Non c’è più tempo!”, evento che si è tenuto a Milano e promosso da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore ideato dal giornalista Pierluigi Bonora. Al centro del dibattito le criticità vissute dal mercato nazionale ed europeo, l’avanzata dei brand cinesi, l’impatto della crisi sull’occupazione e le ultime evoluzioni sul pacchetto auto della Commissione UE. ''Sono... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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