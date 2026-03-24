Il sambuco aiuta il sistema immunitario ma come e quando prenderlo?

Il sambuco è noto per le sue proprietà benefiche sul sistema immunitario e viene spesso utilizzato come integratore naturale. Per massimizzare i suoi effetti, è importante seguire le indicazioni sulle modalità e i momenti di assunzione. Queste informazioni sono spesso riportate sui prodotti e nelle indicazioni degli esperti, che consigliano il modo più appropriato per inserirlo nella routine quotidiana.

Il sambuco è un integratore molto diffuso, particolarmente utile nei mesi freddi e nel cambio di stagione. Le sue bacche di colore viola scuro, sono ricche di antiossidanti, in particolare antociani, vitamina C e vitamina A, e altre sostanze che aiutano l'organismo a contrastare lo stress ossidativo e a sostenere la risposta immunitaria. Non è una protezione assoluta contro i virus, ma può rappresentare un supporto utile nei periodi in cui il rischio di infezioni aumenta. Non esiste un momento ideale per tutti per assumere un integratore al sambuco ma dipende dall'obiettivo che si vuole raggiungere. Ha senso prenderlo con regolarità quando l'obiettivo è sostenere le difese immunitarie nei periodi più critici, come l'inverno, magari durante un viaggio o quando si è a stretto contatto con molte persone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il sambuco aiuta il sistema immunitario, ma come e quando prenderlo? Articoli correlati Leggi anche: Sindrome da eccesso festivo: cosa succede al sistema immunitario quando stravolgiamo sonno e alimentazione durante le feste Leggi anche: I tatuaggi possono influenzare il sistema immunitario: la ricerca