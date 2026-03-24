Brescia – Circa due quintali di pesci salvati, grazie ad un “trasloco “ fatto in tinozze dai canali irrigui al fiume Chiese. Ad occuparsene sono stati alcuni volontari del Comitato Cittadini di Calcinato che, nei primi giorni di marzo, hanno rilevato la presenza di numerosi pesci rimasti intrappolati nei canali irrigui messi in asciutta sul territorio comunale per opere di manutenzione, con un concreto rischio di moria della fauna ittica. Il Comitato guidato da Daria Giacomelli ha quindi trasmesso una comunicazione ufficiale Consorzio di Bonifica Chiese, chiedendo un incontro con il presidente, Luigi Lecchi, per individuare soluzioni operative in grado di prevenire il ripetersi di episodi analoghi in occasione delle future operazioni di svuotamento dei canali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il salvataggio dei pesci: trasloco forzato dai canali all’asciutto. Due quintali di esemplari spostati e reintrodotti nel loro ambiente naturale

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