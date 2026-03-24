L’appetito vien mangiando. Anche nel campionato di hockey su pista di A1. Ad avere un certo languorino è l’Hockey Roller Club Monza TeamServicCar, che ha ormai ipotecato quasi matematicamente il sesto posto playoff. Un’operazione concretizzatasi grazie al sofferto successo per 3 a 2 sul Giovinazzo. Monza, a tre turni dal termine del campionato, ha messo da parte 42 punti, praticamente impossibile un aggancio da parte del Grosseto, a quota 34. La squadra allenata da Ivan Jaquierz, ora, può concedersi il lusso di fare un pensierino al quinto posto dell’Amatori Lodi a 44 punti. L’impresa è fattibile, ma non comoda. Anzi. Soprattutto perché l’Hrcm dovrà affrontare sabato in trasferta il Centro Giovani Calciatori Viareggio (ore 21, PalaBarsacchi), per poi trovarsi di fronte sabato 11 aprile a Lodi l’Amatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Roller ora può sognare. Giovinazzo in ginocchio

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