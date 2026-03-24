Il risveglio delle urne

Domenica mattina, varcando la soglia del mio seggio elettorale, ho capito immediatamente che non sarebbe stata la solita giornata di stanca democrazia referendaria. C’era qualcosa di diverso nell’aria, un’energia che si rifletteva nelle file ordinate, ma dense, davanti alle sezioni. Siamo abituati a vedere i referendum scivolare via nell’indifferenza, spesso sconfitti dal fantasma dell’astensionismo. Ma stavolta il copione è cambiato. Quell’affluenza anomala, balzata agli occhi fin dalle prime ore, non era solo un dato statistico: era il segnale di un Paese che aveva urgenza di esprimersi. Vedere così tante persone, dai ragazzi al loro primo voto, agli anziani accompagnati a braccetto, mi ha confermato che la posta in gioco era percepita come vitale. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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