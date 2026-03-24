il referto solo dopo lo scandalo

"Un cittadino ottiene il referto istologico solo dopo che un’interrogazione politica accende i riflettori sul suo caso. Questo non è servizio sanitario, è assistenza sotto pressione: un sistema che risponde all’urgenza mediatica e non al diritto del paziente. Mentre la Giunta regionale tentenna, la malattia progredisce e il diritto alla cura viene meno". A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico, Fabrizio Cesetti, che con un’altra interrogazione torna a denunciare i disservizi dell’Unità operativa complessa di Anatomia Patologica dell’ospedale di Fermo. L’atto ispettivo depositato da Cesetti, segue quello dello scorso 5 febbraio e nasce da un episodio emblematico: un paziente del Fermano aveva segnalato al consigliere l’attesa di oltre tre mesi per un referto post-operatorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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