Un recente referendum ha ribaltato alcuni stereotipi diffusi nel dibattito pubblico. Oltre al risultato che ha visto prevalere il sì nelle zone a traffico limitato e nei quartieri più facoltosi delle grandi città, si è assistito a un risultato che contrasta con l’idea che siano solo giovani e studenti a sostenere determinate posizioni. La consultazione ha coinvolto un’ampia parte della popolazione, riflettendo un panorama più articolato.

Non solo il trionfo del No è stato trascinato da giovani e studenti. Il referendum sulla giustizia segna il ribaltamento anche di un altro stereotipo italiano. Le Ztl delle grandi città sono schierate per il Sì. Dalla lettura dei risultati sezione per sezione, infatti, viene fuori un quadro abbastanza evidente. In tutti i capoluoghi di regione vince il No, anche in quelli amministrati dal centrodestra o nelle tre regioni (Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia) dove i favorevoli alla riforma hanno superato i contrari. Nonostante questo, però, nei quartieri più ricchi della città sono i Sì a prevalere. Un elemento che accomuna quasi tutte le metropoli italiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il referendum ribalta un altro stereotipo: il Sì avanti nelle Ztl e nei quartieri ricchi delle grandi città

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