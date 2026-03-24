Il Real ha dubbi su Nico Paz | l’Inter continua a sperarci

Il nome di Nico Paz resta sul taccuino dell’Inter, anche se lo scenario si è complicato nelle ultime settimane. Il Real Madrid, infatti, è pronto a esercitare il diritto di recompra concordato con il Como, riportando il talento argentino alla base. Una mossa che sembrava chiudere ogni discorso, ma che in realtà non esclude sviluppi diversi. Secondo le ultime indicazioni, il classe 2004 dovrebbe iniziare la preparazione con i blancos, senza però la certezza di restare. A Madrid c’è grande stima per le sue qualità, ma anche la consapevolezza che trovare spazio in una rosa piena di campioni non sarà semplice. Nico Paz non sicuro della permanenza al Real. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Tutto quello che riguarda Il Real ha dubbi su Nico Paz l'Inter...

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