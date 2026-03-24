il racconto del paese in un libro

"Montemignaio racconta" di Luigi De Concilio (nella foto) è un libro in bianco e nero scritto a più mani da 113 autori più uno, con 320 racconti che ne ricordano l’infanzia, l’adolescenza, il duro lavoro e la vita stessa di quelle persone che ci hanno lasciato traccia del loro vissuto e che oggi sono uscite di scena per le inesorabili leggi della vita e che per troppo tempo sono state confinate nell’anonimato. Un libro che narra di una vita di sacrifici e di fatiche per chi doveva andare alla "macchia" o restare a lavorare nei campi; delle mamme delle nostre nonne che andavano al "servizio" a Firenze e si recavano a piedi da Montemignaio alla Consuma dove, una volta che si erano tolte le grosse scarpe da lavoro, calzavano quelle da città per prendere la Sita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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