Il punto dell' ex sindaco Basile su accoglienza e cultura | Il 75% dei turisti percepisce Messina come una città bella

Durante una conferenza stampa dedicata al turismo e alla cultura, è stato presentato un percorso di interventi dall'Amministrazione comunale volto a valorizzare l'identità della città. Il punto dell'ex sindaco ha evidenziato che il 75% dei turisti percepisce Messina come una città bella, mentre sono stati illustrati i principali interventi realizzati per rendere la città più accogliente e attrattiva.

In galleria Vittorio Emanuele la conferenza stampa a cui hanno partecipato anche l'ex assessore al ramo Enzo Caruso e il leader di ScN Cateno De Luca All’incontro hanno preso parte Federico Basile, l’ex assessore alla Cultura Vincenzo Caruso e il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Ad aprire i lavori è stato Federico Basile, che si ripropone alla guida della città di Messina, che ha tracciato il quadro del percorso avviato in questi anni, sottolineando come turismo e cultura rappresentino oggi leve strategiche per la trasformazione della città. “Turismo e cultura rappresentano oggi un vero percorso di rigenerazione. La città cambia, è cambiata: è un processo già in corso, uno step successivo che parte da una nuova consapevolezza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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