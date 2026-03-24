“Si darebbe dunque per scontato che il decimo budget del campionato debba adattarsi alle esigenze dei più potenti, in nome di interessi che, evidentemente, andrebbero ormai oltre il quadro nazionale “. Il Lens non ci sta. Il club francese – secondo in classifica a un punto dal Psg – ha pubblicato una nota ufficiale in cui attacca proprio il club parigino. Il motivo è legato alle ultime richieste e le ultime dichiarazioni del Paris Saint – Germain, che vorrebbe spostare lo scontro diretto dell’ 11 aprile proprio contro il Lens per prepararsi al meglio per i quarti di finale di Champions League contro il Liverpool. “Il Lens ha, fin dalle prime richieste, fatto sapere al Paris Saint-Germain la propria intenzione di non cambiare questa data. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Psg vuole cambiare il calendario a proprio piacimento, ma il Lens protesta: “Non ci adattiamo alle esigenze dei più potenti”

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