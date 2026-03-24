Il Psg chiede il rinvio della gara con il Lens che risponde a tono | Ci vuole rispetto

Il Paris Saint-Germain ha richiesto il rinvio della partita contro il Lens, che ha risposto chiedendo rispetto. La gara fa parte della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca in un campionato molto compatto, con il PSG in testa alla classifica con 60 punti, un punto più del Lens, che ha disputato una partita in meno. La situazione resta ancora aperta e in evoluzione.

Parigi, 24 marzo 2026 – La Ligue 1 è più incerta che mai: il Paris Saint-Germain si trova in cima alla classifica con 60 punti, uno in più del Lens secondo (con una gara in più). La ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, si prospetta più infuocata che mai, anche alla luce dello scontro diretto tra le prime due, in programma per l'11 aprile. Il Paris Saint-Germain, però, deve fare i conti anche con il quarto di finale di Champions contro il Liverpool, con l'andata che si giocherà l'8 aprile al Parco dei Principi e il ritorno ad Anfield il 14. La gara con il Lens cade proprio in mezzo al doppio impegno europeo. I parigini, quindi, hanno chiesto il rinvio della gara di campionato, per prepararsi meglio per la sfida di Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Psg chiede il rinvio della gara con il Lens che risponde a tono: “Ci vuole rispetto” Articoli correlati Il Psg vuole cambiare il calendario a proprio piacimento, ma il Lens protesta: “Non ci adattiamo alle esigenze dei più potenti”“Si darebbe dunque per scontato che il decimo budget del campionato debba adattarsi alle esigenze dei più potenti, in nome di interessi che,... Il PSG vuole rinviare lo scontro diretto con il Lens per la Champions: esplode il caso in FranciaIl Lens ha attaccato il PSG con un duro comunicato dopo la richiesta di spostare la partita decisiva per il titolo: "Ne consegue che il campionato... Tutto quello che riguarda Psg chiede Temi più discussi: Il Lens si oppone al rinvio dello scontro diretto col PSG, sale la tensione in Ligue 1: Sentimento preoccupante, dovremmo adattarci ai più potenti; Ligue 1, è guerra tra PSG e Lens: lo scontro diretto diventa un caso, cosa sta succedendo; Caos in Ligue 1: il Psg chiede il rinvio, il Lens non ci sta e scoppia la polemica; Il PSG potrebbe chiedere il rinvio di una partita cruciale in Ligue 1 la prossima settimana. Il Psg chiede il rinvio della gara con il Lens che risponde a tono: Ci vuole rispettoL’obiettivo era quello di prepararsi meglio in vista del match di Champions contro il Liverpool, ma gli avversari francesi non ci stanno ... sport.quotidiano.net Il Lens si oppone al rinvio dello scontro diretto col PSG, sale la tensione in Ligue 1: Sentimento preoccupante, dovremmo adattarci ai più potentiIl PSG chiede il rinvio dello scontro diretto in Ligue 1 per prepararsi meglio alla doppia sfida di Champions League contro il Liverpool, ma il Lens si oppone e pubblica un lungo comunicato. msn.com #Juve e #PSG lavoreranno allo scambio in estate Secondo la Gazzetta i due club potrebbero arrivare allo scambio dei cartellini di #David e #KoloMuani, una doppia operazione che farebbe comodo a tutti L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO - facebook.com facebook