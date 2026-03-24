Il profumo inconfondibile dei cudduraci ecco la ricetta della tradizione | come prepararli a casa

Un dolce tradizionale, i cudduraci, ha un profumo caratteristico e un sapore che richiama la Pasqua e i momenti di convivialità. La ricetta permette di prepararli in casa, seguendo passaggi specifici per ottenere un risultato fedele alle caratteristiche originali. La preparazione richiede ingredienti e tecniche tradizionali, riflettendo la storia di un dolce diffuso nelle occasioni festive.

Una golosità dal sapore unico e dal profumo inconfondibile che sa di Pasqua, di amicizia e gite fuori porta. Pasqua è ormai dietro l'angolo e come tradizione vuole è arrivato il tempo di adoperarsi per la preparazione di uno dei dolci reggini, simbolo delle festività di primavera. Conosciuti come "cudduraci" a Reggio Calabria, nella provincia, in particolar modo nella zona ionica, nella Locride, prendono un altro nome come 'nguta, anguta, e sguta. Sono vere e proprie opere d'arte modellate per affascinare il palato. Un'antica tradizione, legava il dolce a forma di cuore, all'amore che la "zita", provava per il fidanzato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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