il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.717 per la benzina, 1.977 per il diesel, 0.682 per il gpl, 1.548 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 24 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.960 Benzina SELF 1.700 GPL SERVITO 0.670 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Benzina Diesel e HVO aumentano ma il GPL no

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Quanto dura e quanto costa il taglio delle accise sulla benzina (e chi lo pagherà davvero)Il governo Meloni ha previsto un taglio delle accise sui carburanti che costerà oltre mezzo miliardo di euro. Per reperire le risorse nel breve termine, però, sono previsti tagli a numerose voci di sp ... wired.it

Prezzi, benzina giù dopo taglio accise ma diesel resta alto. Chiesto nuovo interventoLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi, benzina giù dopo taglio accise ma diesel resta alto. Chiesto nuovo intervento ... tg24.sky.it

In edicola giovedì 26 marzo con Il Sole 24 Ore al prezzo complessivo di 3 euro facebook

Il prezzo del gas chiude in calo a 56,68 euro al megawattora. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4,3% #ANSA x.com