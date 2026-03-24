TRESCORE B. (Bg) Il calcio regala storie meravigliose, come quella di Mattia Marchesetti, che all’età di 42 anni entra di diritto nella storia del calcio italiano. Grazie al rigore messo a segno domenica nella sfida tra Trescore e Oratorio Sabbioni, gara di Seconda Categoria (girone I), il giocatore cremasco realizza un’impresa che non è da tutti: quella di essere riuscito a far gol in tutte le categorie, dalla Serie A fino alla Terza. Un percorso lungo oltre quattro lustri, un obiettivo inseguito con determinazione nelle ultime stagioni e raggiunto con i bergamaschi. Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, Marchesetti ha esordito tra i professionisti in C2 nella stagione 2001-2002, iniziando subito a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Mattia Marchesetti entra nella storia. È andato a segno in tutte le categorie

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