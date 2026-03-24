Il personaggio Mattia Marchesetti entra nella storia È andato a segno in tutte le categorie

Da sport.quotidiano.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

TRESCORE B. (Bg) Il calcio regala storie meravigliose, come quella di Mattia Marchesetti, che all’età di 42 anni entra di diritto nella storia del calcio italiano. Grazie al rigore messo a segno domenica nella sfida tra Trescore e Oratorio Sabbioni, gara di Seconda Categoria (girone I), il giocatore cremasco realizza un’impresa che non è da tutti: quella di essere riuscito a far gol in tutte le categorie, dalla Serie A fino alla Terza. Un percorso lungo oltre quattro lustri, un obiettivo inseguito con determinazione nelle ultime stagioni e raggiunto con i bergamaschi. Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, Marchesetti ha esordito tra i professionisti in C2 nella stagione 2001-2002, iniziando subito a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il personaggio mattia marchesetti entra nella storia 200 andato a segno in tutte le categorie
© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Mattia Marchesetti entra nella storia. È andato a segno in tutte le categorie

Articoli correlati

Biancorossi vincenti in tutte le categorieTurno di campionato ricco di soddisfazioni per il settore giovanile biancorosso che porta a casa successi importanti in tutte le categorie.

Ibiza, il gender reveal allo stadio, le nozze nella chiesa di Totti e Ilary: la storia tra Chiara Nasti e Mattia ZaccagniL'attaccante della Lazio e l'influencer napoletana sono finiti al centro degli ultimi gossip.

Approfondimenti e contenuti su Mattia Marchesetti

Discussioni sull' argomento Il record di Mattia Marchesetti, il calciatore che ha segnato in tutte le categorie: Ho realizzato un sogno; Ecco il rigore da record: Marchesetti nella storia; Marchesetti nella storia: l'ex Cremonese e Chievo segna in tutte le categorie; L'eterno giocatore a 42 anni centra un record clamoroso: dalla Serie A alla Terza ha segnato in ogni categoria.

mattia marchesetti il personaggio mattia marchesettiIl record di Mattia Marchesetti, il calciatore che ha segnato in tutte le categorie: «Ho realizzato un sogno»Dal Chievo al Trescore Cremasco: ora posso lasciare. Un «album» con 24 squadre e più di 100 gol: ha segnato in tutte le 10 categorie del pallone ... corriere.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.