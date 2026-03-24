Il personaggio Mattia Marchesetti entra nella storia È andato a segno in tutte le categorie
TRESCORE B. (Bg) Il calcio regala storie meravigliose, come quella di Mattia Marchesetti, che all’età di 42 anni entra di diritto nella storia del calcio italiano. Grazie al rigore messo a segno domenica nella sfida tra Trescore e Oratorio Sabbioni, gara di Seconda Categoria (girone I), il giocatore cremasco realizza un’impresa che non è da tutti: quella di essere riuscito a far gol in tutte le categorie, dalla Serie A fino alla Terza. Un percorso lungo oltre quattro lustri, un obiettivo inseguito con determinazione nelle ultime stagioni e raggiunto con i bergamaschi. Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, Marchesetti ha esordito tra i professionisti in C2 nella stagione 2001-2002, iniziando subito a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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