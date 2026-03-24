Venerdì 27 marzo 2026 si terrà un convegno dedicato all'architetto Vieri Quilici, con inizio alle 9. L'evento si concentrerà sull'analisi delle sue idee e delle sue opere, coinvolgendo relatori e esperti del settore. La giornata prevede interventi e discussioni mirate a approfondire la figura di Quilici nel panorama architettonico.

"L'architetto Vieri Quilici. Il pensiero e le opere" è il tema del convegno in programma venerdì 27 marzo 2026, con inizio alle 9.30, al Ridotto del Teatro Comunale. All'incontro di divulgazione e conoscenza, promosso da Comune di Ferrara, Università di Ferrara, Università Roma 3, Ordine degli Architetti, Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, farà seguito - alle 15:00 - la visita guidata al complesso di edilizia pubblica realizzato in via Foro Boario con appuntamento davanti all'ex scuola Pietro Lana (ai civici 15 e 17, nella parte interna della via, dietro lo spazio commerciale). L’apertura dei lavori è affidata ad Anna Quarzi, presidente dell’Istituto di storia contemporanea di Ferrara, con un intervento introduttivo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Il pensiero e le opere dell'architetto Vieri Quilici: convegno per approfondirne la figura

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