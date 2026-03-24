il pd a confronto con il mondo della scuola

Un incontro sul tema " Scuola e società: criticità nell’istruzione italiana di oggi " si terrà sabato prossimo 28 marzo alle 17 nei locali del circolo Arci di Fognano in via Gramsci 289 con gli interventi di dirigenti scolastici e operatori del mondo dell’educazione. L’iniziativa è promossa dal Partito Democratico di Montale in collaborazione con il circolo Arci di Fognano. Nelle intenzioni degli organizzatori l’incontro vuole essere "un’occasione di confronto sui nodi più urgenti del sistema scolastico italiano e sul ruolo strategico dell’istruzione nella crescita sociale, culturale ed economica del Paese". Dopo i saluti del presidente del circolo Arci di Fognano Piero Razzoli e del responsabile scuola del Pd di Montale Salvador Righi interverrà Tiziano Pierucci, presidente del consiglio comunale di Montale che modererà l’incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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